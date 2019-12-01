Se suspenden actividades no esenciales en LC, Aquila y Coahuayana por huracán “Simon”

Se suspenden actividades no esenciales en LC, Aquila y Coahuayana por huracán “Simon”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 14:09:40
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Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2026.- Por indicación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se determinó la suspensión de actividades no esenciales en los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, como medida preventiva ante los efectos que pudiera generar el huracán “Simon”, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

La medida busca reducir riesgos para la población ante las condiciones meteorológicas previstas, particularmente por lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en la costa michoacana, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) mantiene monitoreo permanente de la trayectoria e intensidad del huracán, así como vigilancia de las condiciones meteorológicas y coordinación con autoridades municipales para atender oportunamente cualquier situación de riesgo.

PC recomienda a las familias que habitan en zonas propensas a inundaciones mantener preparada su mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y ubicar el refugio temporal más cercano. También se pide evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas y mantenerse alejados de playas, muelles y desembocaduras.

La dependencia exhorta a la población de los tres municipios a atender la suspensión de actividades no esenciales, mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.

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