Se suspende el MéxicQ Zona Fest para proteger la seguridad de las familias en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 20:07:53

Santiago de Querétaro, Qro., sábado 27 de junio de 2026.- El Municipio de Querétaro informa que, debido a la lluvia y las fuertes ráfagas de viento registradas la tarde de este sábado en la zona sur de la capital, se determinó suspender las actividades programadas del MéxicQ Zona Fest en el Estadio Corregidora.

Esta decisión tuvo como prioridad proteger la integridad y seguridad de las familias, asistentes, expositores y del personal que participa en el MéxicQ Zona Fest, ante las condiciones climatológicas.

El Municipio de Querétaro agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera que la seguridad de las y los queretanos siempre será la principal prioridad, por lo que se tomó la determinación de tomar esta medida responsable.