Se revienta tubería mientras realizaban reparaciones frente al Colegio Jefferson en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 11:58:25

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre del 2025.- La mañana de este martes se registró la ruptura de una tubería mientras cuadrillas trabajaban en reparaciones sobre la calle ubicada frente al Colegio Jefferson en la Avenida Fuentes de Morelia, Michoacán, lo que generó una fuerte fuga de agua.

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores realizaban labores de mantenimiento en la vialidad cuando, de manera accidental, golpearon una línea de conducción, provocando que el chorro de agua saliera con presión en la zona.

El incidente obligó a suspender temporalmente las actividades en ese tramo, así como a desviar el tráfico vehicular.

El percance quedó solo en eso, sin mayores pérdidas que reportar, aunque la fuga del líquido vital fue considerable.