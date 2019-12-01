Se reúnen Rúben Rocha Moya y Omar García Harfuch para ajustar la estrategia de seguridad en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 19:24:38
Culiacán, Sinaloa, a 4 de febrero de 2026.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para evaluar y ajustar la estrategia de seguridad que se aplica actualmente en la entidad.

Ambos encabezaron la sesión de la Mesa de Construcción de la Paz, realizada en el estado con la participación de autoridades federales, estatales y municipales. Durante el encuentro, Rocha Moya expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a García Harfuch y a las corporaciones de seguridad, entre ellas el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, por mantener y fortalecer las acciones en materia de seguridad.

El mandatario estatal destacó que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno permite preservar las condiciones necesarias para el desarrollo social y económico de Sinaloa.

La visita del secretario García Harfuch, explicó, se dio por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, quien reconoció que la entidad enfrenta un incremento de la violencia derivado de la “pugna interna” del Cártel de Sinaloa. En ese contexto, señaló que el objetivo principal de su administración es evitar la “afectación a los civiles”, motivo por el cual se revisa de manera constante la estrategia de seguridad.

Finalmente, subrayó que, pese al escenario complejo, se ha registrado una disminución en los homicidios dolosos y se ha logrado el desmantelamiento de “muchos laboratorios” dedicados a la producción de drogas.

