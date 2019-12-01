Harfuch viaja a Sinaloa por orden de Sheinbaum; revisará estrategia de seguridad

Harfuch viaja a Sinaloa por orden de Sheinbaum; revisará estrategia de seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 14:37:53
Ciudad de México, a 4 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que envió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al estado de Sinaloa para “revisar la estrategia” ante la crisis de inseguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana defendió su  estrategia de seguridad de no usar al Ejército para enfrentar a los cárteles, ya que ese plan ya fue implementado en 2006.

“Nuestra política no es el enfrentamiento militar. Porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012 y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales”, subrayó la jefa del Ejecutivo federal.

Cabe señalar que días atrás, el gobierno federal desplegó a más de mil tropas en la entidad, luego del secuestro de  diez mineros por un comando armado y el ataque contra dos diputados locales.

Por otra parte, admitió que, aunque disminuyeron los homicidios en Sinaloa, la violencia actual deriva de la “pugna interna de un grupo delincuencial”, en referencia a la lucha entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, ambas del Cártel de Sinaloa.

