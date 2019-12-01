Tras cateo en Morelia, Michoacán policías aseguran estupefacientes en la Dr. Miguel Silva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 14:20:09
Morelia, Michoacán, a 4 de febrero 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró en un inmueble ubicado sobre la calle Vicente Aragón, en la colonia Dr. Miguel Silva, en el municipio de Morelia, donde fueron asegurados 8.6 dosis de narcótico.

Sobre el parcelar se informó que dicha diligencia se derivó de trabajos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, los cuales permitieron obtener datos de prueba que indicaban la posible comisión de actividades relacionadas con el delito de narcomenudeo en el citado domicilio. Con base en estos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la orden de cateo correspondiente.

Durante el operativo, el personal de la Policía de Investigación, en coordinación con la Unidad Canina (K9), localizó seis bolsas que en su interior contenían sustancia en color blanco con características propias de la cocaína, con un equivalente aproximado a 8.6 dosis, las cuales fueron aseguradas como indicios y quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continúa con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho.

En la acción, los elementos de la Policía Morelia y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brindaron seguridad perimetral para el adecuado desarrollo de la diligencia ministerial.

