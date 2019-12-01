Cateo en Predio San Pablo permite recuperar cargamento robado en León, Guanajuato

León, Guanajuato, a 4 de febrero de 2026.- En un inmueble localizado en la colonia Predio San Pablo se llevó a cabo un operativo conjunto que permitió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y a la Policía Municipal de León asestar un golpe relevante al delito de robo de mercancía, una práctica que impacta de manera directa a la economía, el empleo y la estabilidad social en la entidad.

La acción fue resultado de una investigación encabezada por la Fiscalía Regional “A”, mediante la cual se logró ubicar el predio donde se encontraba resguardado un importante volumen de mercancía robada. El inmueble, de acuerdo con las autoridades, operaba de manera irregular como centro de tratamiento de adicciones y era utilizado para ocultar los productos de procedencia ilícita.

El despliegue de las corporaciones se originó tras un reporte oportuno realizado por la Policía Municipal, lo que permitió al Ministerio Público integrar los elementos necesarios para solicitar y obtener de un Juez la orden de cateo correspondiente. La diligencia fue ejecutada por agentes de Investigación Criminal en coordinación con elementos municipales.

Durante el cateo se aseguraron grandes cantidades de insumos industriales y productos comerciales, destacando más de mil costales de materia prima utilizada para la panificación, así como cajas y contenedores con rellenos frutales, artículos de confitería, dulces y alimento procesado para mascotas.

Autoridades señalaron que este aseguramiento representa no solo la recuperación de bienes sustraídos, sino también la protección del patrimonio de empresas y comercios que generan empleo y desarrollo en la región, además de evitar que mercancía de origen ilícito llegue al mercado y afecte a los consumidores.