Se reúne Sheinbaum con Gianni Infantino para afinar detalles de organización del Mundial de Fútbol 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 16:53:10

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2026.- A través de un video compartido en redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer detalles de su reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien afinó detalles de la organización para la inauguración del Mundial de Futbol que se realizará en junio próximo.

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo mundial, y todo va a salir maravilloso. Esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, expresó la mandataria federal.

Infantino le obsequió un paquete de las tarjetas roja y amarilla, las cuales se usarán oficialmente durante la Copa del Mundo.

“Muy feliz de estar aquí con la presidenta, Claudia Sheinbaum, fantástico, hemos desayunado muy bien también.... Preparando este mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un écito para México”, indicó el presidente de la FIFA.

“Todo va a salir muy bien en el mundial. Y recuerden, todos hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este mundial”, concluyó Sheinbaum.