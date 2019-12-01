Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 14:19:18

Ciudad de México, a 28 de noviembre 2026.- La primera tormenta invernal de la temporada dejó nevadas en las zonas altas de Durango, Colima, estado de México y Nuevo León.

Además, se registraron lluvias en al menos 10 entidades, así como un marcado descenso en las temperaturas en los estados del norte, centro, oriente y occidente del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno climático originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero; intensas en Puebla y Oaxaca; muy fuertes en Michoacán, estado de México y Morelos, y fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas superiores a 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Colima explicó que derivado de las condiciones climáticas se registró un accidente vial en la capital de la entidad, el cual dejó una persona sin vida y dos heridos.