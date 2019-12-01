Se registran 151 réplicas tras sismo de magnitud 6.5 en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 10:21:02
Ciudad de México, a 2 de enero 2026.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reporta al menos 151 réplicas del sismo magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes 2 de enero en la Ciudad de México.

El terremoto principal se desarrolló a las 7:58 horas con epicentro en el suroeste de San Marcos, Guerrero.

Además, a las 8:17 horas, el SSN registró otro sismo de magnitud 4.2 a una profundidad de 9 kilómetros.

Después, a las 9:00 horas reveló 151 réplicas, la más fuerte la de las 8:17 h.

Según el organismo especializado se originó por una falla inversa, las cuales son características de las

zonas de convergencia de placas tectónicas, tal como ocurre en esa zona entre las placas de Cocos y de Norteamérica.

Datos preliminares informaron al menos cinco derrumbes sobre la Autopista del Sol y deslaves en la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Noventa Grados
