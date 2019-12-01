Se registra la primer caída de nieve en la región del Cofre de Perote de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 17:56:14
Veracruz, Veracruz, a 26 de diciembre de 2025.- La mañana de este viernes se reportó la presencia de nieve en la región del Cofre de Perote, en Veracruz, de acuerdo con información proporcionada por Jessica Luna Lagunes, responsable del área de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Durante la noche de ayer (25) y la mañana de este día (26) se registró la primera caída de nieve en el #CofredePerote”, indicó la especialista al compartir fotografías del fenómeno meteorológico.

Ante estas condiciones, la especialista exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar el ascenso a esta zona montañosa, sobre todo en el caso de niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas como la hipertensión, debido a los riesgos que representan las bajas temperaturas y la altitud. Asimismo, subrayó la importancia de atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades.

Debido al descenso térmico que se ha registrado en distintas regiones del estado, el gobierno encabezado por Rocío Nahle García puso en marcha la Caravana “Abrigando Corazones”, mediante la cual se distribuyen cobertores, alimentos y medicamentos entre las comunidades con mayores carencias.

Estas acciones ya se han llevado a cabo en municipios como Zacualpan, Zontecomatlán y Pino Suárez, así como en localidades de la sierra de Huayacocotla, donde habita un alto porcentaje de población perteneciente a pueblos originarios.

