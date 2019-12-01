Se registra derrumbe en carretera estatal de Querétaro, a la altura del municipio de Tolimán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:00:10

Tolimán, Querétaro, 16 de octubre del 2025.- La tarde-noche del miércoles pasado se registró un nuevo derrumbe, ahora fue en la Carretera Estatal 100 km 43+900, entre las comunidades de San Antonio y San Pablo, en el municipio de Tolimán.

Desde que se conoció sobre el hecho, personal de la Comisión Estatal de Infraestructura y de la Coordinación Estatal de Protección Civil llegó la maquinaria para realizar las labores de remoción, limpieza y rehabilitación de esta vialidad.

De manera simultánea, la dependencia estatal trabaja para liberar esta vía, como la de Santa María Álamos en el municipio de San Joaquín que también la mañana del miércoles pasado quedó bloqueada por el derrumbe.

De acuerdo con el Alejo Sánchez de Santiago, presidente municipal de Tolimán informó que en los últimos días se han registrado otros derrumbes en diversas comunidades, por lo que se trabaja en coordinación con la Comisión Estatal de Infraestructura y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para atender los daños.

“Varios puentes resultaron con afectaciones, entre ellos el de El Chilar, mientras que el de La Vereda continúa en evaluación y en este momento hay dos puentes en riesgo por posibles afectaciones estructurales derivadas de los deslaves: uno ubicado en el Lienzo Charro, en la cabecera municipal, y otro en la comunidad de Casa Blanca”.

Reconoció que los tres niveles de gobierno continúan trabajando de manera conjunta para atender a las familias afectadas y prevenir accidentes en al menos 19 comunidades impactadas por las lluvias recientes.

Recordó que de las lluvias que han azotado en la zona se registran daños hasta por 150 millones de pesos, incluyendo afectaciones a parcelas, infraestructura y puentes.

“La reconstrucción del puente vehicular de El Chilar requerirá una inversión de hasta 30 millones de pesos, así como la construcción de un puente peatonal en la misma zona con un costo estimado de entre 1 y 2 millones de pesos”.