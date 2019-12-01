¿Se puede faltar al trabajo el 9 de marzo? Esto se sabe sobre el Día Nacional sin Nosotras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:56:23

Ciudad de México, 8 de marzo del 2026.— Cada año, el 9 de marzo se ha convertido en una fecha simbólica dentro del movimiento feminista en México con la iniciativa “Un Día Sin Nosotras”, una convocatoria que busca visibilizar la importancia de las mujeres en la vida económica, social y laboral del país.

Sin embargo, hasta el momento, el 9 de marzo no ha sido declarado como día feriado oficial en México.

Aunque la propuesta ha sido impulsada desde el Senado de la República, no existe una disposición legal que obligue a instituciones públicas o empresas privadas a suspender actividades.

Esto significa que faltas laborales o escolares ese día dependen de la decisión personal de cada mujer, así como de los acuerdos o políticas internas de cada centro de trabajo o institución educativa.

La convocatoria está vinculada a las movilizaciones del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, jornada en la que miles de mujeres en México y el mundo salen a las calles para exigir igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y mayor justicia social.

El movimiento “Un Día Sin Nosotras” propone que el 9 de marzo las mujeres se ausenten de sus actividades cotidianas —trabajo, escuela, compras o redes sociales— como una forma de protesta pacífica para evidenciar el impacto que tendría su ausencia en la sociedad.