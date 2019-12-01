Se mantienen lluvias y bajas temperaturas en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 07:13:50

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera ocasionará rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa y chubascos en la península de Baja California, Durango y Zacatecas.

Además, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Pronóstico de lluvias para el 9 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

: Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

: Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Guerrero y Puebla (suroeste).

: Guerrero y Puebla (suroeste). De 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para el lunes 9 de febrero: