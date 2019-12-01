Se mantienen lluvias y bajas temperaturas en el país

Se mantienen lluvias y bajas temperaturas en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 07:13:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que  una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera ocasionará rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa y chubascos en la península de Baja California, Durango y Zacatecas.

Además, se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Pronóstico de lluvias para el 9 de febrero de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Guerrero y Puebla (suroeste).
  • De 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para el lunes 9 de febrero:

  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente de motocicleta en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido
Ultiman a mujer embarazada en un puesto de tacos; ocurrió en Guadalupe, Nuevo León
Localizan cuerpo sin vida en barranco de la carretera Uruapan – El Sabino, Michoacán
Muere hombre por fuerte contusión en bar de Morelia, Michoacán; aseguran que se cayó de un banco 
Más información de la categoria
Teleférico de Uruapan alcanza el 99.4% de avance; Bedolla supervisa la obra junto con legisladores
Toro suelto ocasiona lesiones a 6 personas y daños a varios vehículos en Pedro Escobedo, Querétaro
Seahawks y Patriots disputan el Super Bowl XL este domingo con Bad Bunny incluido
Hallan cadáver maniatado en Morelia, Michoacán; son dos homicidios dolosos este domingo en la capital
Comentarios