Se mantienen lluvias y ambiente frío en el norte y ola de calor en el centro de México

Se mantienen lluvias y ambiente frío en el norte y ola de calor en el centro de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 08:08:35
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Ciudad de México, a 10 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Además, una línea seca se establecerá en el noreste de México, lo que generará lluvias puntuales fuertes con la posible formación de torbellinos en la zona fronteriza de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el oriente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, sur y oeste), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).

Pronóstico de lluvias para el 10 de abril de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), San Luis Potosí (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala (norte), Puebla (centro y norte), Tamaulipas (norte), Veracruz (centro) y Oaxaca (oeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas y Tabasco.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Durango, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Sinaloa (sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, centro, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (centro, sur y oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (este, noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro y costa).
  • De 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Nuevo León (este), Durango (este y oeste), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche (norte y oeste), Yucatán (este y suroeste) y Quintana Roo (oeste).
  • De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (oeste), Coahuila (noreste y suroeste), Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Aguascalientes (suroeste), Guanajuato, Querétaro (norte y sur), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Estado de México, y Puebla.
Noventa Grados
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