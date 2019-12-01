Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:13:20

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un canal de baja presión mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

También se esperan chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste).

Pronóstico de lluvias para el 29 de septiembre: