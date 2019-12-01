Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un canal de baja presión mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).
Otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.
También se esperan chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste).
Pronóstico de lluvias para el 29 de septiembre:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte), Puebla (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Sonora.