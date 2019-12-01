Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país

Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:13:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un canal de baja presión mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

También se esperan chubascos en el noreste del país, además de lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste).

Pronóstico de lluvias para el 29 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte), Puebla (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos
Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Comentarios