Se mantiene pronóstico de frío, lluvias y caída de aguanieve

Ciudad de México, a 8 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío recorrerá el norte y gradualmente el noreste del territorio nacional y generará lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua.
Además, la masa de aire polar asociada ocasionará ambiente frío a muy frío en sierras del noroeste de México, así como ambiente gélido por la mañana en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua; y vientos con rachas muy fuertes de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango.
Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
Pronóstico de lluvias para el 8 de enero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.
Pronóstico de temperaturas máximas para este jueves:
- De 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- De 30 a 35 °C: Nuevo León, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Jalisco (costa), Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.