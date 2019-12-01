Se mantiene pronóstico de frío, lluvias y caída de aguanieve

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 07:29:00

Ciudad de México, a 8 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío recorrerá el norte y gradualmente el noreste del territorio nacional y generará lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua.

Además, la masa de aire polar asociada ocasionará ambiente frío a muy frío en sierras del noroeste de México, así como ambiente gélido por la mañana en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua; y vientos con rachas muy fuertes de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para el 8 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para este jueves: