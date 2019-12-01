Se mantiene ola de calor en gran parte del país; habrá lluvias en varias regiones

Se mantiene ola de calor en gran parte del país; habrá lluvias en varias regiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 09:20:50
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Ciudad de México, a 14 de marzo 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

Por otra parte, indicó que canales de baja presión en el interior del país generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México; así como lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de marzo:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Oaxaca y Chiapas.

  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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