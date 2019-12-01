Se mantiene alerta la CNPC ante la tercera tormenta invernal en el país

Se mantiene alerta la CNPC ante la tercera tormenta invernal en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 22:48:06
Ciudad de México, a 23 de enero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que permanece en monitoreo constante y en comunicación permanente con las áreas estatales de Protección Civil de las 32 entidades del país. La atención se concentra principalmente en Durango, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, donde se prevé que la Tercera Tormenta Invernal tenga mayor impacto.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se prevé que la combinación de la tercera tormenta invernal con el Frente Frío número 31 en el noroeste, junto con el Frente Frío número 30, su masa de aire ártico y un río atmosférico en el norte y noreste del territorio, mantenga condiciones climáticas adversas.

Se anticipan temperaturas muy bajas, rachas de viento intensas y lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulaciones significativas en Durango. Además, continúa el pronóstico de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como lluvia engelante en Coahuila.

Para la noche del sábado se espera el inicio de un evento de “Norte” en la costa de Tamaulipas, el cual se extenderá hacia Veracruz durante la madrugada del domingo. En tanto, el Frente Frío número 31 comenzará a debilitarse durante la tarde.

Como parte de las acciones preventivas, autoridades federales, estatales y municipales realizan recorridos de supervisión en comunidades de la sierra y en tramos carreteros con riesgo de cristalización o presencia de niebla. Asimismo, los espacios habilitados como refugios temporales se encuentran preparados para su activación en caso de que sea necesaria una evacuación preventiva.

La CNPC exhorta a la población a reforzar las medidas de autoprotección, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y reducir la movilidad en las entidades con mayor afectación. Se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, cubrir nariz y boca para prevenir enfermedades respiratorias, y extremar cuidados con niñas, niños y personas adultas mayores. En caso de circular por carreteras con nieve, aguanieve o bancos de niebla, se sugiere disminuir la velocidad y encender las luces intermitentes. También es importante asegurar una ventilación adecuada al utilizar calentadores de gas o leña, a fin de evitar intoxicaciones.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar información oficial en las cuentas @CNPC_MX y @conagua_clima.

