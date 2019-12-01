Se mantendrán lluvias fuertes en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:06:59

Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el monzón mexicano generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del territorio nacional.

Por otra parte, el frente frio 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país por lo que se espera un descenso de la temperatura en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras tanto, la onda tropical 34 se desplazará sobre el sur del país y originará lluvias muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 25 de septiembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur).

Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: