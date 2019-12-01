Caminaba por el barrio cuando lo ultimaron a tiros; ocurrió en la tenencia de Capula en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 13:32:09

Morelia, Michoacán, 13 de enero del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del Barrio de Dolores en la tenencia de Capula, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que en el un domicilio del referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.