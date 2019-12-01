Se inunda hospital del IMSS en Los Reyes La Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 08:30:46
Los Reyes La Paz, Estado de México, a 15 de septiembre 2025.- Se inundó un hospital del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), ubicado en el municipio de Los Reyes La Paz, en Estado de México, debido a las fuertes lluvias registradas durante la noche del 14 de septiembre en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el agua pluvial se acumuló en la barda perimetral del Hospital General de Zona no. 53 e ingresó por el servicio de Urgencias.

Por lo anterior, el personal del nosocomio activó los protocolos de Protección Civil para desalojar la zona afectada.

Además, algunos pacientes fueron reubicados en el primer y tercer piso, en tanto que otros dos fueron trasladados al HGZ no. 197.

Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo, refirió que no hubo personas lesionadas ni incidentes de riesgos para pacientes, familiares o trabajadores del hospital.

