Se han disminuido en un 44% los homicidios dolosos con la Estrategia Nacional de Seguridad: Harfuch

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2026.- El Gabinete de Seguridad presentó este martes durante la conferencia "Las Mañaneras del Pueblo" un balance de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones implementadas han contribuido a una disminución del 44 por ciento en el promedio diario de homicidios a nivel nacional hasta febrero de 2026.

El funcionario detalló que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 28 de febrero de 2026, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 46 mil 405 personas vinculadas con delitos de alto impacto. Además, se aseguraron 24 mil 122 armas de fuego y más de 346 toneladas de drogas. En el mismo periodo, elementos del Ejército y la Marina desmantelaron 2 mil 318 laboratorios clandestinos y espacios utilizados para la producción de metanfetaminas, evitando que millones de dosis llegaran al mercado ilegal.

En cuanto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada el 6 de julio de 2025, García Harfuch indicó que a través de la línea de denuncia 089 se atendieron más de 161 mil llamadas hasta el 1 de marzo de 2026. De estas, cerca del 88.7 por ciento correspondieron a intentos de extorsión que no se concretaron gracias a la intervención inmediata de los operadores, mientras que alrededor del 11 por ciento derivaron en delitos consumados, lo que permitió iniciar 5 mil 888 carpetas de investigación en distintas fiscalías.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, señaló que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 48.8 en febrero de 2026, lo que representa 38 casos menos por día y el nivel más bajo registrado en febrero desde 2015. También indicó que ocho estados concentran poco más de la mitad de estos delitos y destacó que 26 entidades del país reportaron reducciones en su incidencia durante el primer bimestre de 2026, lo que perfila al presente año con una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.