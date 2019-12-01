Se ha logrado una reducción del 28% en promedio diario de homicidios dolosos con la Estrategia Nacional de Seguridad en Veracruz: Sheinbaum

Se ha logrado una reducción del 28% en promedio diario de homicidios dolosos con la Estrategia Nacional de Seguridad en Veracruz: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 19:37:00
Xalapa, Veracruz, a 23 de enero de 2026.- Durante “La mañanera del pueblo”, realizada en Veracruz y encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado una reducción de 28 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.13 en septiembre de 2024 a 2.48 en diciembre de 2025. Además, señaló que los delitos de alto impacto registraron una ligera disminución al comparar 2024 con 2025.

El titular de la SSPC detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, se detuvo a 3 571 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de mil armas de fuego y más de nueve toneladas de droga, como resultado de operativos coordinados entre el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales.

Asimismo, destacó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio de 2025, en Veracruz han sido detenidas 49 personas por este delito, incluidos seis objetivos prioritarios, y se han inhabilitado 4 621 líneas telefónicas utilizadas para extorsión virtual.

También se informó sobre la detención de tres policías municipales y un exdirector de seguridad por su presunta participación en cobro de piso y abuso de autoridad. Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la paz en la entidad.

Noventa Grados
