Se forma tormenta tropical "Kiko"; no afectará las costas nacionales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 22:45:41

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2025.- De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), este domingo se formó la tormenta tropical "Kiko", a partir de la depresión tropical Once-E en el Océano Pacífico.

Asimismo, indicaron que derivado de su trayectoria, no es un peligro para el territorio nacional.

La tormenta tropical "Kiko" se formó a mil 680 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

Además, se espera que "Kiko" se convertirá en huracán categoría 1 el próximo 2 de septiembre, pero será a mitad del Océano Pacífico.

Según los pronósticos, se fortalecerá en mar abierto, pero no se acercará a las costas nacionales y permanecerá como huracán categoría 1 hasta el 5 de septiembre, con vientos máximos de 170 km/h, desplazándose cada vez más mar adentro, hasta superar los 3 mil km de distancia de México.