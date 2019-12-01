Encuentran mano humana en estado de descomposición sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 22:48:51

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Una mano humana en avanzado estado de descomposición fue localizada a un costado de la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 22.

El hallazgo ocurrió durante la tarde-noche de este lunes, luego de que pobladores de la zona detectaran el resto humano abandonado a la orilla de la vialidad y dieran aviso al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de seguridad, quienes confirmaron que se trataba de una mano humana, por lo que procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Posteriormente, personal de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía, se trasladó al lugar conocido como “El Pequeño Rincón”, donde verificaron que el resto presentaba únicamente dos dedos y se encontraba en estado de descomposición. Tras realizar un recorrido en los alrededores, no se localizaron otros restos humanos.

Finalmente, la mano fue asegurada y trasladada al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.