Encuentran mano humana en estado de descomposición sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro

Encuentran mano humana en estado de descomposición sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 22:48:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- Una mano humana en avanzado estado de descomposición fue localizada a un costado de la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 22.

El hallazgo ocurrió durante la tarde-noche de este lunes, luego de que pobladores de la zona detectaran el resto humano abandonado a la orilla de la vialidad y dieran aviso al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de seguridad, quienes confirmaron que se trataba de una mano humana, por lo que procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Posteriormente, personal de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía, se trasladó al lugar conocido como “El Pequeño Rincón”, donde verificaron que el resto presentaba únicamente dos dedos y se encontraba en estado de descomposición. Tras realizar un recorrido en los alrededores, no se localizaron otros restos humanos.

Finalmente, la mano fue asegurada y trasladada al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Defender la tierra en México cuesta la vida: 59 ambientalistas desaparecidos en cuatro años
Encuentran mano humana en estado de descomposición sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro
Pierden la vida seis personas en accidente vial en la autopista Tepic-Compostela
Comando que emboscó a empresario en su Lamborghini en Guadalajara actuó durante 20 minutos, cerró calles y ni un policía apareció; atacantes se grabaron, escoltas lo abandonaron
Más información de la categoria
Defender la tierra en México cuesta la vida: 59 ambientalistas desaparecidos en cuatro años
Dan a conocer la lista de personas que perdieron la vida en el accidente del Tren Interoceánico
Comando que emboscó a empresario en su Lamborghini en Guadalajara actuó durante 20 minutos, cerró calles y ni un policía apareció; atacantes se grabaron, escoltas lo abandonaron
Nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico oriental, deja dos personas sin vida
Comentarios