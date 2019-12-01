Se forma la tormenta tropical "Juliette" en el Pacífico, "¿Afectará a México?

Se forma la tormenta tropical "Juliette" en el Pacífico, "¿Afectará a México?
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 07:43:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la tormenta tropical “Juliette” en el océano Pacífico.

De acuerdo con el informe del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 3:00 horas del 25 de agosto la Depresión Tropical 10-E se convirtió en el ciclón mencionado.

Según información oficial, el meteoro  se ubica a 705 kilómetros al sur-suroeste de de Cabo San Lucas, Baja California Sur, tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h) y rachas de vientos de 75 km/h.

Por lo anterior, el SMN pidió tomar precauciones a la población en general de Baja California Sur y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

De igual forma, se detalló que “Juliette” generará un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur.

Además, se dio a conocer que la tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste, sobre el Océano Pacífico, a 20 kilómetros por hora, por lo que su trayectoria no representa riesgo para México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven pierde la vida luego de ser atropellado en la autopista federal 57 México-Querétaro 
Muere hombre atropellado en carriles centrales de Paseo de la República en Querétaro
Titulares de Seguridad estatal se reúnen para fortalecer mecanismos de cooperación
Dan casi 300 años de prisión a secuestrador y homicida de hijo de Javier Sicilia
Más información de la categoria
Juntos, sociedad y gobierno trabajan para superar contingencia por lluvias en Querétaro
Se mantiene clima lluvioso en gran parte del país
Energía segura, base del primer Polo de Desarrollo en Michoacán: Sedeco
Excomisario ligado al alcalde Carlos Soto, ahora procesado por homicidio y nexos criminales: Se hizo millonario en Michoacán aunque dejó hundido en violencia a Zamora
Comentarios