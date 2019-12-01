Se forma la tormenta tropical "Juliette" en el Pacífico, "¿Afectará a México?

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 07:43:53

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la tormenta tropical “Juliette” en el océano Pacífico.

De acuerdo con el informe del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 3:00 horas del 25 de agosto la Depresión Tropical 10-E se convirtió en el ciclón mencionado.

Según información oficial, el meteoro se ubica a 705 kilómetros al sur-suroeste de de Cabo San Lucas, Baja California Sur, tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h) y rachas de vientos de 75 km/h.

Por lo anterior, el SMN pidió tomar precauciones a la población en general de Baja California Sur y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

De igual forma, se detalló que “Juliette” generará un oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur.

Además, se dio a conocer que la tormenta tropical se desplaza hacia el oeste-noroeste, sobre el Océano Pacífico, a 20 kilómetros por hora, por lo que su trayectoria no representa riesgo para México.