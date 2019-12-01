Se exhorta a transporte de carga a respetar restricciones de circulación por obras del tren México-Querétaro

Santiago de Querétaro, 11 de julio de 2026.- Como parte del Operativo Bernardo Quintana, implementado para disminuir las afectaciones derivadas de la obra federal del tren México-Querétaro, el Municipio de Querétaro llama al transporte de carga de largo itinerario para que respete la restricción de circulación en el municipio de Querétaro, vigente de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche.

El secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, exhortó al transporte de carga con destino en el municipio de Querétaro a evitar transitar por la zona en los horarios de 6:30 a 9:00 de la mañana y de 5:30 a 8:30 de la noche, con el propósito de contribuir a mantener la movilidad y reducir la congestión.

Gracias a la colaboración de la ciudadanía, durante este sábado, se registró en el Boulevard Bernardo Quintana una disminución del aforo vehicular de 25 por ciento, al contabilizarse cerca de cuatro mil vehículos durante una hora.

Hasta el momento, la intervención no se registra en el sentido Norte-Sur de Bernardo Quintana, mientras se realizan los preparativos para los posteriores trabajos de obra federal en carriles con sentido Sur-Norte.

El operativo se mantendrá de manera permanente y se realizarán los ajustes necesarios para aminorar el impacto que pudiera generar la reducción de carriles requerida para la ejecución del proyecto ferroviario.

Como parte de las acciones para mantener informada a la población, ya fue instalada la primera de diez cámaras de monitoreo que transmitirán en tiempo real las condiciones del tránsito a través de la plataforma ameq.live. Se prevé que las diez cámaras entren en operación a partir del próximo miércoles.

Además, se invita a la ciudadanía a consultar de manera permanente las aplicaciones Waze, Google Maps y la plataforma ameq.live, donde también se comparten imágenes aéreas captadas por dron en tiempo real, con el objetivo de que la ciudadanía pueda planear sus recorridos.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar, en la medida de lo posible, la zona de Bernardo Quintana mientras se desarrollan los trabajos de la obra federal, privilegiando rutas alternas para contribuir a una mejor movilidad en la ciudad.