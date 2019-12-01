Se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 20:17:21
Ciudad de México, 18 de octubre de 2025.- Durante esta tarde-noche y madrugada del día domingo, canales de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además del ingreso de humedad del mar Caribe, originarán chubascos en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este), lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz (regiones Capital y Las Montañas) y Quintana Roo (este y noreste), Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (oeste y costa); pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas (regiones Sierra y Soconusco). Un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, (centro, este y sur), Michoacán (centro y costa), Estado de México (sur y suroeste), Morelos, Ciudad de México (sur y oriente), Tlaxcala y Puebla (región Tehuacán- Sierra Negra). Asimismo, lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Angelópolis, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca). El frente frío núm. 8 se extenderá sobre la frontera norte de México y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en estados del norte y noreste de la República Mexicana.

 Para el día de mañana, canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, aunado a los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Por otro parte, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León. La masa de aire frío asociada al sistema frontal originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste de la República Mexicana y viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; adicionalmente en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Finalmente, un canal de baja presión prevalecerá sobre al interior del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en el occidente y centro de México.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para el 19 de octubre de 2025:

 Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 19 de octubre de 2025:

 Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 19 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 19 de octubre de 2025:

 Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste); los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia en la región. Por la mañana, ambiente templado a cálido; frío en zonas serranas de Baja California y durante la tarde caluroso en la región. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la península y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California y Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día, con probabilidad de lluvias y chubascos en Sinaloa; sin probabilidad de lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente templado a cálido: frío en zonas serranas de Sonora y durante la tarde ambiente caluroso en la región. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (centro y oeste); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Nayarit. Por la mañana, ambiente templado a cálido y durante la tarde ambiente caluroso en la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Jalisco, así como viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte) y Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (centro, este y costa); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana ambiente fresco a templado; frío en zonas serranas de Oaxaca y durante la tarde cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec), así como viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región. Asimismo, oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de lluvias intensas en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra); además de lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente templado; frío en zonas serranas de Veracruz y cálido a caluroso durante la tarde la región. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Campeche (oeste y suroeste), lluvias muy fuertes en Quintana Roo (norte y centro) y lluvias fuertes en Yucatán (noreste y este); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde ambiente caluroso en la región. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la península.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de chubascos en San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Durango, Nuevo León y Zacatecas; sin lluvia en Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, y frio en sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Durango, Zacatecas y Aguascalientes; así como viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo; así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Hidalgo y Morelos, adicionalmente lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Por la mañana, ambiente fresco; frío en zonas serranas de Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Guanajuato. Asimismo, viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tapachula, Tamps., 15.0; San Luis Ameca, 2, Temamatla, Edo.Méx., 10.0; Puebla, Pue., 6.0; Tlaxcala, Tlax., y Oaxaca, Oax., 5.0 y Puerto Juárez, Benito Juárez, Q. Roo, 3.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Monclova, Coah., 39.0; Culiacán, Sin., 37.4; Campeche, Camp., 36.6; Monterrey, N.L., Progreso, Yuc., y Villahermosa, Tab., 35.0; Tampico, Tamps., 34.3; Empalme, Son., y Ríoverde, S.L.P., 34.0 y Tacubaya, CDMX, 24.9.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Constitución de 1857, Ensenada, B.C., -3.1; Oyameles, Tlatlauquitepec, Pue., 2.0; Sardinas, San Bernardo, Dgo., 3Santa Cruz, Son., y Nevado de Toluca, Tenango del Valle, Edo. Méx., 3.0; San Juanito, Bocoyna, Chih., 3.2; Calpulalpan, Tlax., 4.0 y Tacubaya, CDMX, 14.6.

