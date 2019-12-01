Se esperan lluvias fuertes en al menos 5 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 07:12:43

Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que habrá lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que el frente frío número 7 ingresará sobre el noroeste del país y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas en dicha región, así como intervalos de chubascos en Baja California; y lluvias aisladas en zonas de Sonora.

Mientras tanto, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; puntuales fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas; intervalos de chubascos en Morelos, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa; además de lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila.

Pronóstico de lluvias para el 14 de octubre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (sur).

: Chiapas (sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

: Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos.

: Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos. Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: