Se esperan lluvias fuertes en al menos 18 estados

Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.
Además, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano.
Mientras tanto, la onda tropical 22, se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana originará lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 14 de agosto:
- Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).
- De 35 a 40 °C: Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves:
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.