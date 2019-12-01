Se esperan lluvias fuertes en al menos 18 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 07:17:42

Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Además, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano.

Mientras tanto, la onda tropical 22, se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana originará lluvias fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 14 de agosto:

Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). De 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste).

: Baja California Sur (centro), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y noroeste). De 35 a 40 °C : Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves: