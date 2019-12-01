Se esperan lluvias en sur del país y torbellinos en el norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 08:20:25
Ciudad de México, a 25 de octubre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 10 generará vientos fuertes en el noroeste mexicano con rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el interior del territorio originará lluvias puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa).

De igual forma, canales de baja presión sobre el sur y sureste del país, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos en ambas regiones, así como lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Pronóstico de lluvias para hoy 25 de octubre:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas (sur), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital y Olmeca), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca), Tabasco, Campeche, Coahuila, Nayarit, Morelos y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de temperaturas máximas:

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

