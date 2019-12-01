Se esperan heladas y la posible caída de nieve en algunas regiones del país este Día de Reyes

Se esperan heladas y la posible caída de nieve en algunas regiones del país este Día de Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 22:31:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de enero de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero de 2026, en el que se anticipan bajas temperaturas, heladas y la posible caída de nieve en algunas regiones del país.

De acuerdo con el reporte, el frente frío número 27 se ubicará sobre la zona noroeste de México y mantendrá interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Estas condiciones provocarán un marcado descenso térmico, rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y la presencia de lluvias y chubascos en la península de Baja California. Además, se prevé la posibilidad de nevadas en zonas montañosas de dicha región.

En tanto, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila favorecerá vientos fuertes, con rachas similares, en ese estado y en entidades vecinas como Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, la combinación de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en el sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones mayormente estables en gran parte del territorio nacional, con cielos despejados y escasa probabilidad de lluvia. No obstante, durante la madrugada y las primeras horas del día se espera ambiente frío a muy frío, con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que por la tarde el clima será más cálido.

Según información del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este martes se pronostican temperaturas mínimas extremas en diversas entidades:

  • De -10 a -5 grados Celsius, con heladas, en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 grados Celsius, también con heladas, en regiones serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra rapiña tras accidente en la carretera federal México-Querétaro
Cinco menores de edad resultaron lesionados durante incendio en la colonia Leandro Valle de Cajeme, Sonora; tres se encuentran graves
Balean a mujer y su hijo en pleno centro de Zamora, Michoacán; resultan heridos
Incendio en la colonia Las Palmas de CDMX, deja dos mujeres lesionadas y 3 caninos rescatados
Más información de la categoria
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Drones y balaceras cerca de la sede del gobierno de Venezuela, desatan alarma en Palacio de Miraflores y Caracas a días del secuestro de Nicolás Maduro
Militares cubanos de élite cuidaban a Maduro: 32 murieron en operativo de EEUU y queda al descubierto quién sostenía al régimen 
Denuncian choferes de transporte municipal de Querétaro despidos injustificados 
Comentarios