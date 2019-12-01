Se esperan heladas y la posible caída de nieve en algunas regiones del país este Día de Reyes

Ciudad de México, a 5 de enero de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero de 2026, en el que se anticipan bajas temperaturas, heladas y la posible caída de nieve en algunas regiones del país.

De acuerdo con el reporte, el frente frío número 27 se ubicará sobre la zona noroeste de México y mantendrá interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una vaguada en niveles altos de la atmósfera. Estas condiciones provocarán un marcado descenso térmico, rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y la presencia de lluvias y chubascos en la península de Baja California. Además, se prevé la posibilidad de nevadas en zonas montañosas de dicha región.

En tanto, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila favorecerá vientos fuertes, con rachas similares, en ese estado y en entidades vecinas como Nuevo León y Tamaulipas.

Por otro lado, la combinación de canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en el sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones mayormente estables en gran parte del territorio nacional, con cielos despejados y escasa probabilidad de lluvia. No obstante, durante la madrugada y las primeras horas del día se espera ambiente frío a muy frío, con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que por la tarde el clima será más cálido.

Según información del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este martes se pronostican temperaturas mínimas extremas en diversas entidades: