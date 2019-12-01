Se esperan fuertes lluvias en el norte, noroeste y oeste del país

Se esperan fuertes lluvias en el norte, noroeste y oeste del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 07:15:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 10 sobre el norte del país ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Además, un canal de baja presión sobre el interior del país generará  intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Tabasco (oeste y centro), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, costa y sureste).

Pronóstico de lluvias para el 24 de octubre:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro, sur y costa), Guerrero (norte, costa y sureste), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur).
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México (sureste y suroeste), Puebla y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:            

  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste) y Oaxaca (sur).
  • De 30 a 35 °C: Baja California (norte), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 975 dosis de estupefacientes y detienen a cuatro personas
Mujer pierde la vida atropellada en la autopista federal 57 México-Querétaro 
Muere en un hospital individuo baleado el Jueves en Uruapan, Michoacán; la mujer sigue internada
Capturan a 18 personas, aseguran cientos de miles de pesos en estupefacientes y un arsenal, en Sinaloa
Más información de la categoria
Capturan a 18 personas, aseguran cientos de miles de pesos en estupefacientes y un arsenal, en Sinaloa
Sustraen a una bebé recién nacida en hospital de Durango; activan Alerta Amber
Renuncia secretario de Economía de Sinaloa, tras desaparición de joven en bar de su propiedad
Redadas migratorias llegan a barrios mexicanos en Chicago; escala tensión en la "Ciudad de los vientos"
Comentarios