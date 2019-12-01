Se esperan fuertes lluvias en el norte, noroeste y oeste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 07:15:15

Ciudad de México, a 24 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 10 sobre el norte del país ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Además, un canal de baja presión sobre el interior del país generará intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Tabasco (oeste y centro), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, costa y sureste).

Pronóstico de lluvias para el 24 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (sur).

: Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); Oaxaca (este, suroeste y costa) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro, sur y costa), Guerrero (norte, costa y sureste), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur).

: Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro, sur y costa), Guerrero (norte, costa y sureste), Tabasco (oeste y centro), Campeche (oeste) y Quintana Roo (sur). Aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México (sureste y suroeste), Puebla y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: