Se encuentran estables heridos por tiroteo en Teotihuacán tras primera noche en el hospital

Se encuentran estables heridos por tiroteo en Teotihuacán tras primera noche en el hospital
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:10:45
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Teotihuacán, Estado de México, 21 de abril del 2026.- Las seis personas que fueron hospitalizadas tras el tiroteo registrado en la Zona Arqueológica de Teotihuacan se encuentran estables y bajo atención médica, informaron autoridades federales.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las víctimas permanecen en observación con acompañamiento integral.

Tres de ellas, incluido un menor de edad, son atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, mientras que las otras tres se encuentran en el Hospital General de Axapusco.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que los pacientes reciben atención por parte de un equipo multidisciplinario, con especialistas en áreas como ortopedia, cirugía general, urgencias y medicina interna.

El ataque ocurrió la tarde del 20 de abril, cuando un hombre disparó contra visitantes en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna. Como resultado, una turista de origen canadiense perdió la vida y al menos 13 personas resultaron lesionadas, aunque solo seis requirieron hospitalización.

Entre los heridos hay personas de distintas nacionalidades, principalmente de Estados Unidos, Colombia, Brasil, Canadá y Rusia.

 

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