Se descarrila un vagón del Tren Maya; no se reportan lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 17:31:26

Mérida, Yucatán, a 19 de agosto de 2025.- Un accidente se registró con uno de los vagones del Tren Maya, debido a que se descarriló en la estación Izamal.

De acuerdo a información, los hechos se registraron la tarde de este martes cuando el Tren transitaba en el tramo 3 que conecta las estaciones de Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán.

A través de sus redes sociales, el Tren Maya realizó un comunicado, en el que informó que el tren 304, sufrió un incidente cuando se trasladaba de Cancún a Mérida, al accesar a la estación Izamal, en Yucatán.

“Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa”, se lee en el comunicado.

Asimismo, expresaron que se integró una Comisión Dictaminadora, la cual ya se encuentra realizando la investigación del hecho.

La empresa Tren Maya informó que el tren 304 de este transporte, sufrió un percance de vía cuando se trasladaba de Cancún a Mérida, al accesar a la estación Izamal, en Yucatán.

Indicó que se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa.

También señalaron que el servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de las estaciones.