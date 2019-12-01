Se descarrila un vagón del Tren Maya; no se reportan lesionados

Se descarrila un vagón del Tren Maya; no se reportan lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 17:31:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mérida, Yucatán, a 19 de agosto de 2025.- Un accidente se registró con uno de los vagones del Tren Maya, debido a que se descarriló en la estación Izamal.

De acuerdo a información, los hechos se registraron la tarde de este martes cuando el Tren transitaba en el tramo 3 que conecta las estaciones de Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán.

A través de sus redes sociales, el Tren Maya realizó un comunicado, en el que informó que el tren 304, sufrió un incidente cuando se trasladaba de Cancún a Mérida, al accesar a la estación Izamal, en Yucatán.

“Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa”, se lee en el comunicado.

Asimismo, expresaron que se integró una Comisión Dictaminadora, la cual ya se encuentra realizando la investigación del hecho. 

La empresa Tren Maya informó que el tren 304 de este transporte, sufrió un percance de vía cuando se trasladaba de Cancún a Mérida, al accesar a la estación Izamal, en Yucatán.

Indicó que se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa.

También señalaron que el servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de las estaciones. 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Tangamandapio, Michoacán detienen a buscado delincuente
Un menor fallecido y otro más herido, fue el saldo que dejó un ataque armado directo en Guadalajara, Jalisco
Millonario robo de autos nuevos en los peligrosos caminos de Michoacán: Sustraen 6 unidades último modelo y de alta gama
Menor pierde la vida durante operativo en Juventino Rosas, Guanajuato; hay un detenido
Más información de la categoria
Paciente al borde de la muerte por negligencia: denuncian graves fallas en la Clínica 83 del IMSS Camelinas en Morelia, Michoacán
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"
Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado
Comentarios