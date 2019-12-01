Se desborda el río Jalpan en Querétaro; piden a ciudadanía evacuar viviendas

Se desborda el río Jalpan en Querétaro; piden a ciudadanía evacuar viviendas
Autor: Gustavo Trejo  / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 07:25:21
Jalpan de Serra, Querétaro, 9 de octubre del 2025.-  El presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, exhortó a la población que vive en las cercanías el río Jalpan que evacuen las viviendas y se trasladen a los albergues, debido que a las fuertes lluvias que se han registrado este cuerpo de agua a comenzado a desbordarse.

"Estamos haciendo el monitoreo de todo lo que es la rivera del río (Jalpan) y parte del Arroyo del Real; es importante comunicarles que el río está ya prácticamente desbordado; el nivel del agua está subiendo muy rápido y sigue lloviendo de una manera muy fuerte", dijo.

Puntualizó que aquellos que vivan cerca la la zonas de la río Jalpan y Arroyo del Real, acudan al albergue habilitado en el auditorio municipal y al albergue del hospital general.

"Específicamente aquí en la rivera del río y Arroyo del Real, es importante avisarle a las familias que es necesario que desalojemos esa parte y que nos resguardemos en un lugar seguro".

Puntualizó que también ya se han hecho cierres viales en zonas cercanas a la estación de bomberos hasta las instalaciones de la Usebeq, y se puso a disposición el número telefónico 441 152 3469 para reportar cualquier emergencia. 

Mencionó que aquellos habitantes que tengan familiares en zonas alejadas al río Jalpan, se resguarden de forma inmediata con ellos para evitar una tragedia.

