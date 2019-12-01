Se degrada “Lorena” a tormenta tropical

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 12:24:18

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2025.- De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves, el huracán “Lorena”, se degradó a tormenta tropical, por lo que se esperan lluvias torrenciales, fuertes racas de viento y oleaje elevado en la región del noroeste del país.

Se pronosticó que durante el día, continúe debilitándose sobre el Océano Pacífico, frente a la costa de Baja California Sur.

Según los datos del comunicado del SMN, a las 09:00 horas, el fenómeno meteorológico se localizaba a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos.

Con la tormenta tropical, habrá lluvias torrenciales en Baja California Sur, intensas en el sur de Baja California y al oeste y sur de Sonora, muy fuertes al norte y en la costa de Sinaloa y Durango, y fuertes en Chihuahua.

Además, seguirán fuertes rachas de viento de de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa.

Asimismo, la tormenta ocasionará oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur, y de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa oriental de Baja California Sur, al sur del golfo de California, costa occidental de Baja California y costa de Sinaloa.

Ante esto, el SMN dio a conocer que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, también de inundaciones y deslaves, por lo que realizó un llamado a la población a que tomen precauciones y se mantengan alertas.