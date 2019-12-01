Se activan incendios en pastizales y predios privados por intensas rachas de viento del evento "Norte" en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 22:50:53
Oaxaca, Oaxaca, a 2 de febrero de 2026.- Incendios registrados en pastizales y predios privados activaron la tarde de este lunes a personal del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Secretaría de Marina en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Las labores se complicaron debido a las intensas rachas de viento del evento “Norte”, que alcanzaron velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec.

Los focos de incendio se presentaron de manera simultánea a lo largo de la carretera Transístmica, en una bodega de fertilizantes y en un terreno particular, todos ubicados cerca de zonas comerciales y de una estación de servicio, lo que incrementó el riesgo de propagación. Las fuertes corrientes de aire avivaron las llamas y mantuvieron en alerta a las corporaciones de emergencia.

Además, se reportó la quema de pastizales presuntamente ocasionada por personas no identificadas. Gracias a la coordinación entre autoridades civiles y fuerzas armadas, los incendios fueron controlados sin que se registraran personas lesionadas.

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para evitar encender fogatas o arrojar colillas de cigarro en carreteras o terrenos baldíos, ya que las condiciones de viento en la región favorecen la rápida expansión del fuego y representan un riesgo para la población.

En cuanto al pronóstico del tiempo, se prevé para este martes cielo de medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Chiapas. Durante la mañana se esperan temperaturas frías a muy frías con bancos de niebla en zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas, mientras que por la tarde el ambiente será templado en general y de cálido a caluroso en áreas costeras.

