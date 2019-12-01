SAT mantienen abiertas las solicitudes para regularizar adeudos hasta el 31 de octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 10:35:30

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- Antes de que concluya el 2026, las y los contribuyentes pueden aprovechar las facilidades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para pagar sus adeudos a través del Programa de Regularización Fiscal 2026, con el que pueden reducir hasta 100% de multas, recargos y gastos de ejecución.

Si bien la fecha límite para presentar la solicitud vence el próximo 31 de octubre, las y los contribuyentes aún pueden acceder al pago en dos parcialidades presentando su solicitud a más tardar el 15 de octubre, por lo que el SAT invita a las personas y empresas interesadas a presentar la solicitud correspondiente para que no pierdan esta oportunidad.

Los beneficios del programa están dirigidos a:

• Personas o empresas cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos.

• Contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.

• Que estén sujetos a facultades de comprobación.

• Con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Los adeudos generados en el ejercicio 2024 o anteriores y que fueron determinados por el SAT o la ANAM, deben incluir:

• Contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias, así como recargos y gastos de ejecución.

• Multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

• Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

• Multas con agravantes.

Para ingresar a este esquema, las y los contribuyentes pueden acudir de manera presencial a alguna de las oficinas del SAT o realizar el trámite en línea.

En caso de que el procedimiento se haga en el Portal del SAT, se deben seguir estos pasos:

• Ingresar a sat.gob.mx

• Enviar el escrito libre desde Mi portal, únicamente se necesita RFC y Contraseña.

• Esperar la respuesta y realizar su pago en los plazos establecidos.

El Programa de Regularización Fiscal 2026 se consolida como una alternativa, sencilla y oportuna para las y los contribuyentes que tienen la intención de ordenar su situación fiscal.