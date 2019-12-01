SAT emite la Resolución Miscelánea Fiscal y las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 19:32:21

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2025.- Como cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió la Resolución Miscelánea Fiscal y sus Anexos (RMF), así como las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2026, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Las disposiciones dan a conocer a los contribuyentes cómo realizar su inscripción en el RFC, obtener su e.firma, presentar sus declaraciones y sus solicitudes de devolución de saldos a favor.

Además, para el ejercicio fiscal de 2026, la RMF incluye, entre otros temas, los siguientes:

• Se eliminan requisitos de los trámites y se establecen, en algunos casos, formatos para facilitar su presentación.

• Se realizan reformas a las reglas relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparan hidrocarburos, para combatir y prevenir esquemas de evasión y simulación fiscal relacionados con el mercado ilícito de combustible.

• Se dan a conocer las reglas de operación para obtener beneficios otorgados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026:

 Programa de Regularización Fiscal.

 Repatriación de capitales.

• Derivado de la reforma al Código Fiscal de la Federación:

 Se reforman las reglas para trámites de pago a plazos y pago en parcialidades, a efecto de permitir el pago a plazos de créditos fiscales en materia aduanera.

 Se precisa la información con carácter fiscal que las plataformas digitales deben poner a disposición del SAT.

 Se indica la forma en que los contribuyentes deberán ofrecer la garantía del interés fiscal.

• Con motivo de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se incorpora la regulación correspondiente a juegos con apuestas y sorteos en línea, así como a bebidas saborizadas.

Por su parte, las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2026 incluyen medidas para continuar fortaleciendo el combate a prácticas abusivas e implementando acciones de simplificación y de recaudación.

En ese sentido, se publicaron las reglas y anexos necesarios para la operación del nuevo acuerdo de circunscripción de las aduanas y las secciones aduaneras.

Asimismo, se detalla la forma en que los diversos actores de comercio exterior deberán implementar las reformas contenidas en la Ley Aduanera. Por ejemplo, para acreditar sus operaciones de comercio exterior, y la forma de integrar el expediente electrónico respectivo.

Con estas acciones, el SAT refrenda su compromiso de dar la mejor atención a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

¡Todas y todos contribuimos al bienestar de México!