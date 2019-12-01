SAT amplía opciones para obtener la Constancia de Situación Fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 11:25:03

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2026.- Con el objetivo de simplificar trámites y acercar los servicios a la población contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplía las opciones para obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF) mediante distintos canales de atención que permiten consultar y descargar este documento de manera rápida, sencilla y sin acudir a una oficina.

Las personas contribuyentes cuentan con más opciones en línea como SAT ID, Portal del SAT, Mi espacio SAT, Oficina Virtual y SAT Móvil. Éstas alternativas facilitan el acceso a la información fiscal, reducen traslados, tiempos de espera y permiten contar con este documento para diversos trámites administrativos, laborales y fiscales.

Consulta los pasos a seguir para la emisión de la CSF en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/sat/articulos/obten-tu-constancia-de-situacion-fiscal-en-linea-o-presencial?idiom=es