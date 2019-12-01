SAT abre dos nuevas oficinas en Quintana Roo y Oaxaca

Ciudad de México, a 28 de enero de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, como parte de su estrategia para fortalecer la atención presencial y acercar los servicios fiscales a las y los contribuyentes, y en colaboración con los gobiernos de Quintana Roo y Oaxaca, se abrieron dos nuevos Módulos de Servicios Tributarios (MST) en José María Morelos, Quintana Roo, y en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, con lo que suman 168 oficinas en todo el país.

Con el objetivo de reducir traslados y brindar una atención cálida, honesta y cercana, alineada al Plan Maestro 2026, a partir del lunes 26 de enero inició operaciones el MST José María Morelos, ubicado en Calle Benito Juárez, entre Kohunlich y Primavera, Col. Miraflores Zona 01, Manzana 214, Lote 01, Centro Cultural Bicentenario, José María Morelos, Quintana Roo, C.P. 77890.

Asimismo, el miércoles 28 de enero se llevó a cabo la inauguración del MST Pinotepa, ubicado en el Palacio Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, en Av. Alfonso Pérez Gazga s/n, Col. Centro, C.P. 71606. Al evento asistieron funcionarios del gobierno estatal y municipal, así como el administrador desconcentrado del SAT en la entidad.

En estos nuevos Módulos se pueden realizar diversos trámites, entre los que destacan: la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas físicas; la obtención, renovación y revocación de la e.firma; y la actualización de datos en el RFC, entre otros.

Con estas aperturas, el órgano tributario da cumplimiento al Plan Maestro 2026, ampliando su cobertura regional, incrementando la disponibilidad de citas y facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que fomenta una cultura contributiva basada en la confianza y la responsabilidad compartida.

Asimismo, se recuerda a las y los contribuyentes que para la emisión de facturas únicamente se requiere contar con RFC, nombre o razón social, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal. Las personas físicas pueden descargar su Cédula de datos fiscales en: https://www.cloudb.sat.gob.mx/datos_fiscales/

El SAT refrenda su compromiso de habilitar espacios accesibles, modernos y eficientes que fortalezcan la cercanía institucional y garanticen una atención de calidad a las y los contribuyentes en todo el territorio nacional.