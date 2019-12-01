¡Saque la cobija del tigre! frío y lluvias en México este viernes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 07:43:12
Ciudad de México, 30 de enero del 2026.– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 30 de enero de 2026, el frente frío número 32 recorrerá el noreste y oriente del país, provocando lluvias, descenso de temperaturas y un evento de “Norte” en diversas regiones.

El SMN advirtió que existen condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, fenómeno que se prolongará durante la madrugada del sábado en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en Guerrero. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá ambiente caluroso a muy caluroso en estados del occidente y sur del país.

Pronóstico de lluvias para el 30 de enero de 2026

  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca).

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sotavento) y Guerrero.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas

  • De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

  • De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Durango (oeste), Morelos y Puebla (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

