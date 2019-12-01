Salvador Escalante y el INAH firman convenio de colaboración para la preservación del patrimonio: Dayana Pérez

Salvador Escalante y el INAH firman convenio de colaboración para la preservación del patrimonio: Dayana Pérez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 18:22:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, 9 de abril de 2026.— Con el objetivo de fortalecer la conservación y protección del patrimonio histórico y cultural del municipio, el Ayuntamiento de Salvador Escalante firmó un Convenio de Colaboración y Coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante este importante acto, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza destacó que la colaboración con el INAH permitirá impulsar acciones conjuntas para la preservación de la riqueza cultural y arquitectónica del municipio, así como fomentar el respeto y cuidado de los espacios históricos.

En este contexto, la alcaldesa reiteró que su administración trabaja bajo principios claros de cercanía con la ciudadanía y compromiso con el desarrollo del municipio: “Gobernar con amor, justicia y libertad”, impulsando acciones que fortalezcan la identidad y el patrimonio de Salvador Escalante.

Asimismo, señaló que el trabajo coordinado con instituciones especializadas permitirá atender de manera adecuada los proyectos de restauración, conservación y orientación técnica en materia de patrimonio histórico.

Bajo la visión de “Escuchar, resolver y transformar”, el gobierno municipal busca generar acuerdos que permitan avanzar en la protección de los bienes culturales que forman parte de la historia y tradición de la región.

Con este tipo de acciones, la administración que encabeza Dayana Pérez Mendoza reafirma su compromiso con la cultura, el turismo y la preservación de las raíces que distinguen al municipio, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora” por su historia, su gente y sus tradiciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inhabilitan túnel clandestino en Nogales, Sonora; hay un detenido
SSP asegura a cinco personas con armas, sustancia ilícita y vehículos en Morelos, Michoacán
En marzo, Michoacán registró 55 homicidios dolosos menos que en 2025: Torres Piña
Apatzingán Superó Tasas de Incidencia Delictiva Nacional y Estatal en Febrero de 2026, Según Observatorio Ciudadano
Más información de la categoria
Miente Sheinbaum otra vez a los mexicanos: Cuba hizo a México ocultar por 5 años detalles de ayuda humanitaria; ella lo negó en la “mañanera”, pero documento de la SRE la exhibe
SSP asegura a cinco personas con armas, sustancia ilícita y vehículos en Morelos, Michoacán
Mandando entre muertos, balas y mas impuestos, Grecia Quiroz ya sueña con la gubernatura de Michoacán: Uruapan, la ciudad más insegura de México por encima hasta de Culiacán 
Poder Judicial de Michoacán va contra liberación de 11 policías de Ecuandureo que participaron en bloqueos por la muerte del Mencho: Busca sanción a juzgador
Comentarios