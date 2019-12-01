Salvador Escalante y el INAH firman convenio de colaboración para la preservación del patrimonio: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 18:22:20

Salvador Escalante, Michoacán, 9 de abril de 2026.— Con el objetivo de fortalecer la conservación y protección del patrimonio histórico y cultural del municipio, el Ayuntamiento de Salvador Escalante firmó un Convenio de Colaboración y Coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante este importante acto, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza destacó que la colaboración con el INAH permitirá impulsar acciones conjuntas para la preservación de la riqueza cultural y arquitectónica del municipio, así como fomentar el respeto y cuidado de los espacios históricos.

En este contexto, la alcaldesa reiteró que su administración trabaja bajo principios claros de cercanía con la ciudadanía y compromiso con el desarrollo del municipio: “Gobernar con amor, justicia y libertad”, impulsando acciones que fortalezcan la identidad y el patrimonio de Salvador Escalante.

Asimismo, señaló que el trabajo coordinado con instituciones especializadas permitirá atender de manera adecuada los proyectos de restauración, conservación y orientación técnica en materia de patrimonio histórico.

Bajo la visión de “Escuchar, resolver y transformar”, el gobierno municipal busca generar acuerdos que permitan avanzar en la protección de los bienes culturales que forman parte de la historia y tradición de la región.

Con este tipo de acciones, la administración que encabeza Dayana Pérez Mendoza reafirma su compromiso con la cultura, el turismo y la preservación de las raíces que distinguen al municipio, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora” por su historia, su gente y sus tradiciones.