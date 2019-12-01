Salud reporta aplicación de más de 13 millones de vacunas contra sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 13:19:12

Ciudad de México, a 17 de marzo 2026.- El Subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que en las primeras cinco semanas de campaña masiva de vacunación contra el sarampión se aplicaron 13.3 millones de dosis de vacunas contra dicha enfermedad.

Asimismo, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal aseguró que se logró una reducción del 30 por ciento en los casos activos en comparación con el pico máximo de contagios registrado a finales de febrero.

Además, el subsecretario Clark García Dobarganes explicó que la meta del Gobierno federal es alcanzar las 25 millones de vacunas aplicadas, con un ritmo promedio de 2.5 millones por semana.

La autoridad sanitaria enfatizó que, aunque la tendencia es a la baja, la población no debe bajar la guardia. Se reiteró el llamado a los siguientes grupos: