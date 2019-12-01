Salud asegura que influenza A H3N2 no es una amenaza; llama a la gente a vacunarse

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 08:17:03

Ciudad de México, a 16 de diciembre 2025.- El titular de la Secretaría de Salud federal (SSa), David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que la variante K de influenza A H3N2 no representa una amenaza para el país, luego de que se detectara el primer caso en territorio nacional.

"Es una variante de influenza (…) El subclado K quiere decir que es un subtipo especial, pero la parte más importante es que no hay que considerarlo como una amenaza”, indicó el especialista sanitario.

Lo anterior lo declaró en entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, el funcionario federal aclaró que dicha afección es prevenible si se cuenta con la vacunación correspondiente.

“Es una tipo de influenza habitual que puede ocurrir así como ocurre el H1N1 y no significa mayor cosa en el sentido de que se puede prevenir con la vacunación de influenza. La vacuna que tenemos actualmente de influenza protege contra este tipo de variante”, mencionó el secretario Kershenobich.

Apuntó que si alguien se vacuna contra la influenza “probablemente no desarrolle la infección y si la llega a desarrollar, la vacuna previene complicaciones”.