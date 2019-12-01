Salinas Pliego ya fue al SAT con "deseo de pagar", afirma Sheinbaum

Salinas Pliego ya fue al SAT con "deseo de pagar", afirma Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 13:48:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la semana pasada, el multimillonario, Ricardo Salinas Pliego, acudió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su "deseo de pagar" la deuda de 51 mil millones de pesos por concepto de impuestos atrasados.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que a partir de la disposición de Grupo Salinas, se iniciarán mesas de trabajo para ver el alcance de los beneficios y las disminuciones que pueden alcanzar y determinar los términos en que se realizará el pago.

"Sí, ellos se presentaron el jueves al Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley", comentó la gobernante.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal explicó que al manifestar su intención de pagar, el conglomerado y su CEO se hacen acreedores a diversos beneficios conforme a la ley.

"Sí, porque plantearon su deseo de pagar, al plantear su deseo de pagar. Entonces ahí se abre el espacio y esperamos qué ocurra esta semana y cómo van a pagar. Eso es lo que está en este momento en la mesa", agregó la presidenta Sheinbaum.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de su vecina, es vinculado a proceso en Uruapan, Michoacán
Fallece persona en situación de calle en Oaxaca; le habrían negado traslado al hospital
Caída en Michoacán: detienen en Apatzingán a presunta responsable de atropellar y matar a un hombre en la CDMX
Vinculan a proceso a presunta extorsionadora de tres comerciantes en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Caída en Michoacán: detienen en Apatzingán a presunta responsable de atropellar y matar a un hombre en la CDMX
Episcopado Mexicano condena masacre en Salamanca, Guanajuato; llama a no normalizar la violencia que vive el país
Gertz Manero rinde protesta como embajador de México ante el Reino Unido
Ramírez Bedolla adelanta: multihomicidio en Morelia podría tener de origen un conflicto familiar
Comentarios