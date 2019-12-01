Salinas Pliego ya fue al SAT con "deseo de pagar", afirma Sheinbaum

Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la semana pasada, el multimillonario, Ricardo Salinas Pliego, acudió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su "deseo de pagar" la deuda de 51 mil millones de pesos por concepto de impuestos atrasados.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que a partir de la disposición de Grupo Salinas, se iniciarán mesas de trabajo para ver el alcance de los beneficios y las disminuciones que pueden alcanzar y determinar los términos en que se realizará el pago.

"Sí, ellos se presentaron el jueves al Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley", comentó la gobernante.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal explicó que al manifestar su intención de pagar, el conglomerado y su CEO se hacen acreedores a diversos beneficios conforme a la ley.

"Sí, porque plantearon su deseo de pagar, al plantear su deseo de pagar. Entonces ahí se abre el espacio y esperamos qué ocurra esta semana y cómo van a pagar. Eso es lo que está en este momento en la mesa", agregó la presidenta Sheinbaum.