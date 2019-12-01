Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 19:22:42

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- La automatización de los servicios bancarios podría convertirse en una alternativa para reducir los costos de operación de Banco Azteca, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego manifestara su intención de sustituir a los trabajadores de ventanilla por máquinas, ante los cambios en las condiciones laborales en México.

El dueño de Grupo Salinas señaló que la institución cuenta con alrededor de 15 mil cajeros, pero advirtió que su intención sería reducir esa cifra hasta llegar a cero mediante la incorporación de equipos automatizados y, posteriormente, tecnología de inteligencia artificial.

Durante su intervención, el empresario relacionó esta decisión con el incremento al salario mínimo y la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, medidas que, desde su perspectiva, representan mayores costos para las empresas y podrían incentivar la sustitución de trabajadores por tecnología.

Entre las ventajas que atribuyó a las máquinas mencionó que pueden operar las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin requerir prestaciones laborales, permisos de maternidad, periodos de lactancia, incapacidades ni representación sindical.

Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales, particularmente por la manera en que hizo referencia a los derechos laborales y a la posibilidad de reemplazar miles de empleos mediante sistemas automatizados.

El planteamiento también abrió nuevamente la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y el futuro de los puestos de trabajo en el sector financiero.

Hasta el momento, no se ha informado sobre un programa oficial de Banco Azteca para concretar la sustitución de sus cajeros ni sobre posibles despidos masivos, por lo que las declaraciones del empresario representan una postura sobre el rumbo que podría tomar la operación de sus servicios bancarios.