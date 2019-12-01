Salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos durante sexenio de AMLO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 08:27:17

Ciudad de México, 14 de agosto del 2025.- Los mexicanos en condición de pobreza pasaron de 51.9 millones en el año 2018 a 38.5 millones en el 2024, lo que significó una disminución de 13.4 millones durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, según cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior fue presumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó en claro que las cifras demuestran que el humanismo mexicano funciona y reafirmó que “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Con el liderazgo del presidente López Obrador y el inicio de la Cuarta Transformación, la pobreza disminuyó de 51.9 a 38.5 millones de personas; funciona el humanismo mexicano que aplica la economía moral”, escribió en su cuenta de X.

Los resultados del informe Pobreza Multidimensional 2024 indicaron que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza durante el sexenio de López Obrador.

Así mismo, de acuerdo con lo informado por el Inegi, el porcentaje de pobreza extrema también registró un retroceso sostenido, lo cual confirmó una tendencia de mejora en los indicadores más críticos.

En el periodo de AMLO al frente de México, la pobreza extrema también se redujo en el mismo periodo de 7 a 5.3 millones, lo cual indica que 1.7 millones de mexicanos salieron de dicha condición.

Por último, la pobreza moderada bajó de 43.2 a 31.5 millones de mexicanos, por lo que 11.7 millones de connacionales dejaron esta circunstancia.